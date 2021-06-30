AMBER ALERT CANCELED
THE CHILD HAS BEEN LOCATED - CANCEL AMBER ALERT!!!!
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AGENCY'S NAME: OKLAHOMA STATE BUREAU OF INVESTIGATION
VICTIM'S NAME: BROOKLYN ANGEL LOUDERMILK
RACE : W SEX: F AGE: 10 YEARS OLD DOB: 08/03/2010
HAIR: BROWN, ELBOW LENGTH BUILD: MED BUILD
CLOTHING DESCRIPTION: PINK/BLUE/YELLOW 1 PIECE SWIMSUIT AND BLUE FLIP FLOP SANDALS
LOCATION OF EVENT: RAYMOND GARY STATE PARK, CHOCTAW COUNTY, OK
DATE OF EVENT: 2021/06/29 TIME OF EVENT: APPROX 2000 HOURS
SUSPECT'S NAME: FIRST: UNK LAST : UNK
DESCRIPTION: OLIVE SKINNED MALE WITH SHORT DREADLOCKS
CLOTHING DESCRIPTION: UNKNOWN CLOTHING
ACCOMPANIED BY: 4 WHITE FEMALES; 3 WITH BRUNETTE HAIR, 1 WITH BLONDE HAIR
VEHICLE INFORMATION: COLOR: UNK YEAR: UNK MAKE: UNK MODEL: UNK
STYLE: 4 DOOR SUV HATCHBACK PLATE STATE: UNK LICENSE PLATE: UNK
OFFICER'S NAME: SA SONNY STEWART
PHONE NUMBER OF AGENCY: 405-879-2550
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